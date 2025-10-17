Саратовский имам провел со школьниками «Разговор о важном»

Имам Дергачевского района Максут-хазрат Иркалиев побывал с визитом в общеобразовательной школе № 2 поселка Дергачи.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, по приглашению руководства священнослужитель провел урок «Разговор о важном» для учащихся 8 и 9 классов.

Темой беседы с детьми стали отношения и связь между поколениями, взаимопонимание и взаимоуважение. Религиозный деятель также поведал ребятам о религии Ислам с точки зрения различных аспектов. Школьники узнали о том, что такое халяль и харам, кто такие имам и муфтий и какую работу ведет Духовное управление мусульман Саратовской области.

Гость отметил, что достоверные знания об Исламе важно получать из проверенных источников, и, в частности, рассказал школьникам о медресе «Шейх Саид», которое действует в Саратове, и о возможности туда поступить на обучение всем желающим изучать религию глубже.

Максут-хазрат напомнил, что мы, представители разных народов, живем в одной стране. Несмотря на различные традиции, обычаи, языки, конфессии, мы должны быть едины, дружны и помогать друг другу.

По окончании встречи имам и руководство школы обсудили вопросы сотрудничества, в частности, договорились о дальнейших визитах представителя мусульманской общины в учебное заведение.

Стоит отметить, что на минувшей неделе Максут-хазрат Иркалиев также был приглашен на День призывника, который состоялся в администрации Дергачевского района. В ходе торжественных проводов молодых ребят на военную службу имам напомнил им, что защита своей семьи и Родины — это обязанность мусульманина, пожелал юношам хороших командиров и армейских товарищей и призвал не забывать о своем Создателе и всегда уповать на Него и обращаться к Нему, в том числе в трудную минуту.

Подготовила Наталья Мерайеф