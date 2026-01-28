Михаил Исаев: Основное внимание — ремонту новых трамваев «Богатырь»

Посетил Заводское трамвайное депо МУПП «СГЭТ», где лично ознакомился с ходом работ по техническому обслуживанию и восстановлению трамвайного парка.

Основное внимание — ремонту новых трамваев «Богатырь», которые получили повреждения после ДТП. На данный момент логистические цепочки по доставке ремкомплектов оптимизированы, а большая часть подвижного состава уже восстановлена: из 45 вагонов на линию выходят 37.

Три трамвая, ранее пострадавшие в ДТП, вернутся на маршруты до конца этой недели — такие сроки заявляют специалисты ремонтного предприятия. К сожалению, новые аварии на дорогах продолжают фиксироваться, что требует оперативного реагирования. По поврежденным вагонам оперативно проводится оценка ущерба и оформление на ремонт. Параллельно организовано плановое техническое обслуживание: каждый вагон проходит его поочередно в течение 2–3 дней. Это необходимая мера, позволяющая поддерживать подвижной состав в исправном состоянии.

Технические службы предприятия сейчас работают в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить полноценный выпуск современного транспорта на маршруты.

Руководству предприятия поставлена задача держать на жестком контроле качество ремонта и соблюдение графиков ремонта и технического обслуживания.