В Саратове и Энгельсе произошло масштабное отключение мобильного интернета

Рано утром 28 января в Саратове и Энгельсе жители столкнулись с практически полным отключением мобильного интернета.

Как сообщают пользователи в соцсетях, перестали загружаться не только обычные сайты, но и сервисы из так называемого «белого списка», включая Яндекс, «Одноклассники», VK, Ozon, а также официальные порталы МВД и МЧС.

Проблема наблюдается в центральных районах и на окраинах Саратова. Отключение происходит на фоне утреннего предупреждения губернатора Романа Бусаргина о высоком риске атак беспилотников по территории области, которое он опубликовал в 07:32 по местному времени.

С мая 2025 года спецслужбы периодически ограничивают доступ в интернет и связь в регионе в целях обеспечения безопасности на фоне угрозы атак с воздуха. Однако сегодняшнее отключение отличается своей масштабностью, затронув даже критически важные онлайн-сервисы.

