Михаил Исаев: Подводим итоги года

С профильными структурами начали подводить итоги года. С председателем комитета ЖКХ Алексеем Сидоровым обсудили ключевые направления работы

Остановлюсь на нескольких моментах:

Продолжается благоустройство городских фонтанов. Завершена реконструкция фонтана на Ильинской площади, проведен ремонт фонтана на бульваре Мюфке. Завершены работы на фонтане «Рыбка» и готовится проект по фонтану «Глобус» для проведения работ в следующем году.

Готовы проекты на капремонт 4-х водонапорных башен Гагаринского района (с. Поповка, п. Сельхозтехника, с. Синенькие). Работы будут проведены в следующем году.

Запущено проектирование реконструкции системы водоотведения в пос. Увек.

Важный итог работы комитета — контроль за управляющими компаниями. За 11 месяцев 2025 года проведено более 150 контрольных мероприятий (инспекционные визиты и проверки). Главный результат этой работы — защита прав жителей. По итогам проверок начислений за ЖКУ собственникам произведен перерасчет на сумму более 6,2 млн рублей. Эту работу по защите прав горожан необходимо продолжать.

Видим необходимость закупки дополнительной техники для коммунальных служб. В планах на следующий год — обновление автопарка. Приоритет на 2026 год — укреплять материальную базу наших предприятий.