В Энгельсе ветеринары привили от бешенства домашнего суриката

Сурикат из Энгельса прошёл профилактический осмотр у ветеринаров.

В Энгельсе Саратовской области состоялся необычный визит в ветеринарную клинику — на профилактический приём принесли домашнего суриката. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Осмотр экзотического питомца провели специалисты Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных. По итогам обследования никаких отклонений в здоровье зверька не выявили. Ему сделали обязательную прививку от бешенства, а хозяйке дали подробные консультации по правильному уходу.

В ведомстве напомнили, что сурикаты, обитающие в Южной Африке, относятся к хищным мангустовым, хотя внешне напоминают грызунов. Эти милые и компанейские животные хорошо приручаются и в домашних условиях могут прожить 12–14 лет. Наиболее опасными для них являются бешенство и чума плотоядных, поэтому при любых изменениях в поведении владельцам необходимо сразу обращаться к специалистам.

Ольга Сергеева