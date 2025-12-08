Муниципальным служащим Саратовской области доверят контроль за госзакупками

В Саратовскую областную думу внесли законопроект для расширения полномочий муниципальных служащих.

Собрание депутатов Энгельсского района инициировало поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Законопроект направлен на приведение местных норм в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения в КоАП РФ уже предоставили органам местного самоуправления право составлять протоколы о нарушениях в сфере государственных закупок, однако региональный закон такого полномочия пока не закрепляет. Предлагаемый документ устраняет этот пробел.

В перечень уполномоченных лиц планируется включить руководящих работников представительных органов муниципалитетов: председателя, руководителя аппарата, начальников управлений и отделов, а также консультантов. Это позволит усилить контроль за расходованием бюджетных средств на местах.

Ольга Сергеева