Коллективы школ в Пугачеве поддержали инициативы Володина

Депутат Госдумы Николай Панков побывал в школах Пугачёва и обсудил с коллективами вопросы, важные для учебных учреждений. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«В Пугачеве с директорами школ обсудили организацию школьного питания. Как правило, в учреждениях, где приготовлением пищи для детей занимаются школьные повара или муниципальные предприятия, больше порядка. Прозрачнее ценообразование и выше качество блюд. Хорошо, что большинство школ Пугачева готовят пищу самостоятельно. Директора уверены — от этого выигрывают дети — повышается качество питания. Ведь каждый коммерсант работает с целью извлечения прибыли. И часто эта прибыль берётся из тарелки ребёнка. Наша совместная задача этого не допустить.

На встрече удалось обсудить и ряд других вопросов. Педагоги отмечают, что инициатива Вячеслава Володина о выделении 2 тыс. рублей на ребенка позволила обновить методические материалы. Спустя несколько лет видны существенные изменения в оснащении разнообразными пособиями. Также эта мера снизила финансовую нагрузку на родителей.

Говорили и о развитии всего Пугачевского района. Вместе нам удалось привести в порядок тротуары вблизи социальных объектов. Строится объездная дорога вокруг Пугачева. В рамках федеральных программ в городе преображаются места отдыха. Вместе продолжим работать, чтобы район становился более привлекательным для жизни», — подчеркнул Николай Панков.