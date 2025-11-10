Михаил Исаев: Поздравляю стражей закона!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

10 ноября мы чествуем тех, кто выбрал для себя трудную и ответственную службу — тех, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка. Вы честно, порой с риском для жизни, выполняете свой долг, боретесь с преступностью и защищаете покой наших граждан.

Особые слова благодарности — тем, кто и в этот праздничный день несёт службу на своих постах, в усиленных нарядах, на дежурствах. Ваша работа — это пример мужества, преданности и профессионализма.

Желаю вам крепкого здоровья, сил, уверенности в завтрашнем дне и благополучия вашим семьям. С праздником! С Днём сотрудника органов внутренних дел!