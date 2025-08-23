Михаил Исаев: Провел личный прием граждан Саратова

Вопросы саратовцев касались качества коммунальных услуг, капитального ремонта домов и неудовлетворительной работы управляющих компаний.

Также жители обратились по темам благоустройства территорий, в частности, очистки заброшенных участков, и оформления документов на земельные участки.

По итогам приема профильным комитетам и главам районных администраций даны поручения оперативно проработать все обращения и принять необходимые меры для решения озвученных проблем.

Прием проведен в рамках поручения губернатора Романа Бусаргина о проведении общеобластного приема граждан.