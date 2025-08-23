В мечети Балакова прошла летняя площадка для девочек

В Соборной мечети города Балаково завершила свою работу детская образовательно-досуговая площадка для девочек.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, в мероприятии приняли участие 25 юных мусульманок в возрасте от 8 до 12 лет.

Программа площадки, которая проходила с 4 по 9 августа 2025 года, предусматривала ежедневные утренние занятия по основам религиозных знаний.

После образовательной части для участниц были организованы познавательные поездки, включая посещение музея города Балаково, конного клуба и батутного центра. Кроме того, ежедневно для детей и преподавателей были организованы обеды.

По итогам работы площадки юным мусульманкам, продемонстрировавшим успехи в учебе, были вручены памятные подарки.