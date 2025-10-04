Михаил Исаев: Провел встречу с жителями села Сторожевка

Это новая городская территория, которая только в этом году вошла в состав муниципального образования «Город Саратов». Безусловно, здесь есть ряд накопившихся у жителей вопросов и проблем, которые нам предстоит решать, в том числе, в рамках программы развития Гагаринского района, о которой шла речь на встрече Вячеслава Володина с районным активом.

Уже в этом году в Сторожевском территориальном управлении отремонтированы 19 дворовых территорий многоквартирных домов, приводим в порядок дворы детского сада и школы, в котельной села Сторожевка установлены современные котлы, чтобы в осенне-зимний период обеспечить теплом дома и учреждения соцсферы.

Обращения жителей включены в протокол, который будет направлен всем ответственным лицам администрации.