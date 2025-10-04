Саратовский педагог-психолог стала лучшей в номинации «Верность профессии»

Завершился федеральный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог – 2025».

Как сообщили в министерстве образования региона, мероприятие объединило представителей из 83 регионов страны, где специалисты из различных образовательных учреждений представляли свой профессиональный опыт в рамках конкурсных испытаний.

Алла Завалкина, педагог-психолог детского сада «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый и победитель регионального этапа, успешно выступила и на федеральном уровне. Алла Николаевна показала высокий уровень профессионализма и любовь к своей профессии. Она стала призером конкурса и победительницей в номинации «Верность профессии».

Ольга Сергеева