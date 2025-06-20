Михаил Исаев: Сквер Дружбы народов нуждается во внимании

Районным администрациям, службам благоустройства города нужно совершенствовать работу, искать новые подходы, которые помогут достигать нужный результат

Главам администраций, их заместителям следует работать вместе с людьми, с управляющими организациями, предпринимателями в вопросах благоустройства. У каждого участка городских улиц есть балансодержатель, который должен содержать его в порядке.

Вместе с главой Заводского района Вячеславом Дорониным ознакомились с состоянием зданий, зеленых зон на проспекте Энтузиастов. Сейчас в Заводском районе проводится большой объем работ по ремонту дорожного покрытия, необходимо заниматься благоустройством прилегающей территории, чтобы менялась общая картина, чтобы газоны были ухоженными, фасады и опоры чистыми от листовок и граффити, заборы, стены необходимо красить, поддерживая чистоту и порядок.

Обсудили с главой района состояние сквера Дружбы народов. Объект нуждается во внимании. Поручил главе подготовить смету всех видов работ, которые необходимо выполнить, чтобы центральная зеленая зона района выглядела достойно. Нужно восстанавливать автополив, приводить в порядок тропиночную сеть, ремонтировать фонтан, вместе со специалистами инвентаризировать все зеленые насаждения, чтобы не было опасных сухих деревьев, при необходимости планировать дополнительную высадку на осень.

Главы районных администраций должны объезжать, обходить район, чтобы лично знакомиться с имеющейся проблематикой, искать пути решения.