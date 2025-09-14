Саратовцы поддержали инициативу Володина о строительстве канатной дороги

Жители Саратова активно одобрили проект строительства канатной дороги между Саратовом и Энгельсом.

Инициатива, предложенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, получила широкий отклик в социальных сетях и телеграм-каналах.

В обсуждении проекта горожане отмечают его потенциальные преимущества: улучшение транспортной доступности, создание новых возможностей для семейного отдыха и повышение туристической привлекательности региона. Председатель общественного совета микрорайона Ласточкино Максим Титаров подчеркнул значимость проекта для развития городской инфраструктуры.

Проект канатной дороги предусматривает создание современного транспортного сообщения между двумя городами, что должно способствовать разгрузке существующих дорожных артерий и формированию нового туристического маршрута.