В Саратове задержанного наркодилера подозревают в отмывании денег через криптовалюту

38-летний житель поселка Солнечный, задержанный в конце июля за незаконный оборот наркотиков, теперь фигурирует в новом уголовном деле. Следствие установило, что мужчина использовал криптовалюту для легализации преступных доходов.
Схема отмывания денег:
— Получал оплату за наркотики в криптовалюте
— Конвертировал цифровые активы в рубли
— Обналичивал средства через подконтрольные схемы
— Сумма операций – 238 тыс. рублей
Уголовная ответственность:
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем»). Максимальное наказание – лишение свободы до 4 лет.
Следственный комитет продолжает расследование. Возможны новые эпизоды в деле.