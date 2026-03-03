Михаил Исаев закрыл все соцсети после отставки

Михаил Исаев полностью закрыл свои аккаунты в социальных сетях. Его профили во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канал, в том числе на платформе MAX, стали недоступны для подписчиков. Ранее суммарная аудитория его страниц превышала 15 тысяч человек. Причины такого решения пока не объясняются.

Это произошло вскоре после кадровых перестановок в региональной власти. На прошлой неделе Исаев покинул пост мэра Саратова, который занимал с 2022 года. Губернатор Роман Бусаргин предложил ему должность вице-губернатора, которую ранее занимал Михаил Орлов. Исполняющим обязанности градоначальника назначен Игорь Молчанов.

Исчезновение экс-мэра из информационного пространства совпало с его переходом на новую работу. Наблюдатели связывают этот шаг либо со сменой информационной политики, либо с техническими причинами при передаче дел. Официальных комментариев от самого Исаева или его пресс-службы пока не поступало.