В Петровском районе 6 марта начнутся ледовзрывные работы

В Петровском районе Саратовской области готовятся к безаварийному пропуску паводка. Первые ледовзрывные работы запланированы на 6 марта с 10 до 14 часов на двух участках реки Медведица. Об этом сообщил глава района Максим Калядин.

Подрыв льда проведут сотрудники Областной службы спасения. Работы пройдут перед мостом на улице Куйбышева (выше детского пляжа) и в районе плотины в Тюлевке. Меры направлены на предотвращение ледяных заторов, снижение риска разлива реки и возможного подтопления жилых домов.

Жителей Петровска просят соблюдать спокойствие и не подходить близко к местам проведения взрывных работ.