На дороги региона для уборки снега вышло в 2 раза больше машин

Количество снегоуборочной техники на автодорогах региона увеличено вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

Погодная обстановка продолжает создавать непростые условия как для дорожных служб, так и для водителей. На значительной территории области сохраняется снегопад. Столбики термометров показывают от -1 до -8 градусов Цельсия.

Работы по содержанию трасс ведутся в режиме 24/7 силами сменяющихся бригад. В настоящий момент на дорогах регионального значения проводится расчистка и, при необходимости, противогололедная обработка. Всего задействовано 138 единиц спецтехники (вдвое больше, чем накануне), в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и иные специализированные автомобили.

В Саратове на магистральных направлениях в настоящее время работают 15 машин, а в ночную смену их количество планируется нарастить.

Движение по всем трассам регионального значения в настоящее время осуществляется без ограничений.

Министерство дорожного хозяйства настоятельно рекомендует жителям области по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в связи с сохранением сложных погодных условий.

Ольга Сергеева