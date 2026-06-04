Минцифры назвало 7 бесплатных сервисов на Госуслугах для защиты от кибермошенников

Сегодня, 4 июня 2026 года, в Саратовской областной Думе проходят депутатские слушания на тему «Интернет-технологии и кибермошенничество: современные угрозы и методы противодействия».

Более 10 миллионов мошеннических звонков осуществляется ежедневно, 91% россиян уже столкнулись с обманом в сети. Такие данные открытых источников привел министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

«Статистика показывает, что самым популярным паролем среди пользователей Рунета до сих пор остается пароль «123456». Опытным мошенникам требуется менее 2 секунд для взлома любого пароля до 6 символов. Причем большинство пользователей — 59% используют один и тот же пароль для всех аккаунтов. Это создает риски для кибербезопасности: ваши данные и финансы могут оказаться под угрозой», — подчеркнул министр.

Чтобы защитить граждан Правительством Российской Федерации год назад был принят Федеральный закон № 41-ФЗ, направленный на защиту от кибермошенничества. Сегодня для населения на портале Госуслуги и в МФЦ доступны следующие инструменты: