Саратовские власти и RWB обсудили строительство крупнейшего логистического комплекса

Саратовская делегация на Петербургском международном экономическом форуме в этом году начала работу со встречи с руководством RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Обсудили актуальные вопросы по реализуемому масштабному инвестиционному проекту по строительству крупнейшего логистического комплекса. Его площадь в итоге превысит 200 тысяч квадратных метров. В настоящий момент уже идет третий этап строительства самого центра. Подводятся коммуникации, благоустраивается территория. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год, — отметил глава региона.

Также участники встречи предметно обсудили продолжение участия региональных предприятий в комплексной программе поддержки бизнеса «Платформа роста», соглашение о реализации которой подписали на ПМЭФ в прошлом году.

— Это совместный проект компании и Агентства стратегических инициатив, который уже позволил многим предпринимателям нарастить свой оборот на маркетплейсе более чем на 80%. От Саратовской области сформирован список из 28 предприятий, которые получат дополнительную поддержку и механизмы для продвижения, — заявил Бусаргин.

Ольга Сергеева