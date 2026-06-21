Минцифры рекомендует саратовцам с «Тройкой» скачать приложение «Метро Москвы»

Министерство цифрового развития Саратовской области разработало пошаговое руководство для пассажиров по использованию электронной карты «Тройка».

Это руководство включает в себя инструкции по интеграции, удаленному внесению денежных средств и фиксации проездных билетов.

Для начала использования карты «Тройка» пассажирам предлагается скачать и установить на свои мобильные устройства одно из следующих приложений: «Моя Тройка», «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Эти цифровые сервисы доступны для скачивания на платформах AppStore и RuStore.

После установки приложения пользователям необходимо пройти верификацию и привязать свой электронный кошелек. Это можно сделать, выполнив сканирование штрихкода или введя уникальный цифровой номер вручную. Для владельцев смартфонов на базе Android также доступен альтернативный способ: они могут внести средства через систему «СберБанк Онлайн». Для этого нужно перейти из вкладки «Платежи» в категорию «Транспорт», затем выбрать «Транспортные карты и билеты» и указать «Тройка».

Кроме того, пассажиры могут пополнить счет, используя терминалы самообслуживания Сбера. Для этого необходимо открыть вкладку «Платежи и переводы», выбрать «Транспорт», затем «Транспортные карты», нажать на строку «Тройка. Саратов» и завершить операцию, прислонив карту к бесконтактному ридеру и указав сумму перевода.

Ольга Сергеева