В саратовских дачах пытается спастись перепуганный голодный пудель

В садоводческом некоммерческом товариществе «Прогресс» в селе Усть-Курдюм Саратова был замечен напуганный пудель в плохом состоянии.

Очевидец сообщила об этом в сообществе фонда помощи бездомным животным и приюта «Верность|Саратов». По ее словам, собака появилась несколько дней назад, она грязная, без адресника и просит еду. Пудель постоянно забегает на дачные участки, спасаясь от уличных собак, которые гоняют его по территории СНТ.

Автор публикации предполагает, что собака может быть как потеряшкой, так и «самовыгулом». Она выразила тревогу по поводу возможного несчастного случая, если никто не поможет животному.

В комментариях подписчики призывают волонтеров оказать помощь пуделю и временно взять его к себе, чтобы он не пропал на улице.

Люди активно реагируют на ситуацию, призывая не оставаться равнодушными и надеяться на возвращение хозяев.

Ольга Сергеева