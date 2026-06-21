Саратовцам напомнили о мерах безопасности при использовании сапбордов летом

Следственный комитет Саратовской области напомнил о мерах безопасности при использовании сапбордов в летний сезон.

Перед спуском на воду необходимо проверять целостность доски и обязательно надевать спасательный жилет. Кататься в шторм, при сильном ветре, плохой видимости или после захода солнца запрещено, а также недопустимо вставать на плавсредство после употребления алкоголя.

Райдерам нельзя заплывать на судовой ход и приближаться к катерам и причальным сооружениям. Пользоваться доской рекомендуется подросткам старше 10 лет, которые уверенно держатся на воде. Отправляясь на водную прогулку, всегда предупреждайте близких о маршруте и времени возвращения.

Ольга Сергеева