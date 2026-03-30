Минэконом: Скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты в РФ

Мировой рост цен на энергоносители не скажется на продуктах в России.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заверил, что глобальный скачок цен на энергоносители не приведёт к удорожанию продуктов питания в России. По его словам, мировой рост цен затрагивает в первую очередь экспортные товары и индекс цен производителей, а не внутренний потребительский рынок.

Министр пояснил, что беспокойство россиян по поводу возможного подорожания продуктов связано с событиями на мировой арене, однако влияние этих факторов на российский рынок продовольствия будет минимальным. Основное воздействие, по его словам, ощутят экспортируемые товары, а не продукты, которые потребляются внутри страны.

Отметим, что россияне скептически относятся к таким прогнозам, так как тратить деньги на продукты и товары первой необходимость им приходиться с каждым месяцем больше. Причины этого — не мировые цены на нефть и газ, а инфляция и повышение налогов.

Ольга Сергеева