В Саратове женщина отправила кредитные деньги мошенникам «с Госуслуг»

Саратовчанка оформила кредит и перевела мошенникам 355 тысяч рублей.

В Саратове 23-летняя местная жительница стала жертвой дистанционных мошенников, поверив в легенду о взломе аккаунта и угрозе перевода средств на счёт, связанный с ВСУ.

Всё началось со звонка от «курьера службы доставки», после чего с женщиной связались «представители техподдержки Госуслуг» и убедили её оформить кредит. По их инструкции потерпевшая перевела злоумышленникам 355 тысяч рублей.

Осознав обман, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование контролирует районная прокуратура.

Ольга Сергеева