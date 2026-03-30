Точно из кинофильма: в городе Саратове дорого продают антикварный «сундук Бальзаминова»

В Саратове на продажу выставлен редкий антикварный сундук, известный как «сундук Бальзаминова».

Стоимость уникального лота — 700 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном городском интернет-портале: продавец по имени Олег предлагает приобрести старинный дорожный сундук, изготовленный швейцарским мастером Исенрингом в Женеве в 1862–1865 годах. На изделии сохранилась надпись «D’Articles de Voyage», что подтверждает его предназначение для путешествий в доавтомобильную эпоху.

Особую ценность сундуку придаёт его кинематографическая история: аналогичный предмет использовался в фильме «Женитьба Бальзаминова», где герой перевозил его, прикрепив к карете.

Сундук выполнен из кедра, оснащён оригинальной фурнитурой и запирающими механизмами, а его размеры составляют 93×71×60 см. По словам владельца, за 160 лет предмет отлично сохранился, хотя и имеет незначительные дефекты: отсутствует крепление с одной стороны и повреждены внутренние перегородки. Среди достоинств — ровная конструкция, подлинность и наличие круглой крышки. Доставка не предусмотрена.

Ольга Сергеева