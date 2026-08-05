Минимальный набор продуктов для саратовцев стоит 6624 рубля 4 копейки

Экономический парадокс Саратовской области: продуктовая корзина дешевле, чем в большинстве регионов, несмотря на рост цен.

Саратовская область продолжает удерживать статус одного из самых доступных регионов России по стоимости продуктов питания. По данным Саратовстата, в июне 2026 года минимальный набор продуктов в регионе в среднем обошёлся в 6624,04 рубля. Примечательно, что за месяц этот показатель вырос на 2,3%, а вот в годовом выражении продемонстрировал снижение — минус 0,7% по сравнению с июнем прошлого года.

В то время как в целом по стране минимальная продуктовая корзина с начала года подорожала почти на 8% и достигла 8107 рублей, Саратовская область вместе с Мордовией остаётся в числе регионов с самыми низкими ценами на базовый набор продуктов. Это делает регион исключением на фоне общероссийской продовольственной инфляции.

Инфляционные процессы, однако, не обходят стороной и Саратовскую область. По итогам июня общий индекс потребительских цен вырос на 1,01% относительно мая. Наиболее заметно подорожали непродовольственные товары — на 1,85%, тогда как продовольственные прибавили 0,77%, а платные услуги — 0,4%.

Полный фиксированный набор потребительских товаров и услуг, который помимо продуктов включает непродовольственные товары и услуги, в июне составил 23 182,03 рубля в расчёте на одного человека, показав месячный рост в 2,1%.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Саратовской области традиционно остаётся одной из самых низких в стране — регион входит в топ-2 по доступности базового набора продуктов наряду с Мордовией. При этом, по оценкам экспертов, доля расходов на минимальный продуктовый набор в регионе составляет менее 10% от средней заработной платы, что считается комфортным экономическим показателем.

Ольга Сергеева