Вольские пенсионеры осваивают старинное ремесло в рамках программы «Активное долголетие»

В Саратовской области в Вольском центре соцобслуживания прошел необычный мастер-класс: под руководством местного умельца Николая Андюкова пенсионеры учились плести традиционные русские лапти.

Николай Иванович не только продемонстрировал технику плетения, но и рассказал об истории этого исконного промысла. Участники своими руками поработали с липовым лыком, создавая первые заготовки. Мастерство наставника вызвало искренний восторг у «серебряных» волонтеров и получателей услуг центра.

«Важно, чтобы пожилые люди находили занятия по душе – это сохраняет ясность ума и социальные связи», – отметила замминистра труда и соцзащиты Светлана Савочкина.

Подобные творческие мастерские работают во всех районных центрах соцобслуживания, предлагая пенсионерам десятки направлений – от гончарного дела до компьютерной грамотности.