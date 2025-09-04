Министерство труда Саратовской области обработало свыше 1600 обращений через цифровые сервисы

С начала текущего года в региональное министерство труда и соцзащиты поступило более 1,6 тысячи обращений от жителей области. Сообщения направлялись через систему «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Только в августе ведомство рассмотрело 170 обращений.

Тематика вопросов была разнообразной: саратовцы интересовались проблемами социального обслуживания, использованием льготных транспортных карт, получением услуг в кадровых центрах, а также мерами поддержки для многодетных семей.

Для удобства граждан работает Платформа обратной связи, которая позволяет направлять обращения через портал Госуслуг, мобильное приложение, виджеты на сайтах органов власти и в официальных группах министерства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Через эти сервисы также можно участвовать в опросах и общественных обсуждениях.