Саратовская область заняла первое место в России по высадке деревьев

Саратовская область стала лидером по количеству высаженных деревьев. Об этом сообщает Рослесхоз.

По итогам шестого сезона проекта в регионе высадили 4,6 миллиона саженцев. Это самый высокий показатель в стране.

Второе место заняла Кемеровская область с результатом 2,6 миллиона деревьев, третье — Республика Татарстан, где высадили 2 миллиона деревьев.

Акция «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление лесов и привлечение внимания к проблемам экологии. Вчера был дан старт седьмому сезону проекта, в рамках которого планируется восстановить леса на площади 1,3 миллиона гектаров по всей стране.

В Саратовской области уже запланированы десятки высадок. Наиболее масштабная из них пройдет 20 октября в Федоровском районе, недалеко от поселка Калдино, где планируется высадить более 57 тысяч ясеней.