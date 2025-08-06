В Саратовской области с начала года обнаружили 20 фальшивых рублевых банкнот

В Саратовской области за апрель-июнь 2025 года было выявлено 20 случаев подделки денежных купюр.

Согласно информации регионального управления Центрального банка, наибольшее количество фальшивок — 11 штук — приходится на пятитысячные банкноты.

Также специалисты обнаружили 7 поддельных тысячерублевых купюр, одну двухтысячную и одну сторублевую. Анализ показывает, что пятитысячные банкноты остаются наиболее популярными у фальшивомонетчиков в регионе.

Эксперты отмечают, что все изъятые поддельные деньги были достаточно низкого качества и могли быть выявлены при внимательном рассмотрении. Центробанк рекомендует гражданам быть более внимательными при получении наличных, особенно купюр крупного номинала.