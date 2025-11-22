Министр Дудаков предупредил о скачке заболеваемости гриппом после Нового года

Главный санитарный врач Саратовской области Владимир Дудаков обнародовал актуальную статистику по распространению ОРВИ и гриппа в регионе.

За минувшую семидневку зарегистрировано 10 992 новых случая заболеваний, при этом 228 человек были госпитализированы. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 2,8%.

В рамках осенней прививочной кампании против гриппа иммунизацию прошли более миллиона саратовцев, включая 800 тысяч несовершеннолетних. По прогнозам Дудакова, пик эпидемиологической активности гриппа ожидается в январе-феврале будущего года.

Параллельно зафиксировано 128 инфицированных коронавирусом, включая семь детей, находящихся на стационарном лечении. Две беременные пациентки с COVID-19 получают терапию в амбулаторных условиях.

Ольга Сергеева