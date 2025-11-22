В спецоперации геройски погибли саратовцы Болдырев Олег и Хрыкин Эдуард

В Саратовской области стало известно о гибели в зоне СВО двух уроженцев региона.

Эдуард Хрыкин был жителем Перелюбского района, Олег Болдырев — Вольского района. Информацию подтвердили администрации соответствующих муниципалитетов.

Подробности биографии обоих военнослужащих не разглашаются. Как сообщил глава Перелюбского района Николай Савельев, прощание с Эдуардом Хрыкиным уже состоялось.

Церемония прощания с Олегом Болдыревым прошла сегодня, 22 ноября, в 10:00 по адресу: ул. Егорова, д. 2 в Вольске. Похороны состоялись на городском кладбище.

СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева