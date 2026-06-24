Министр образования Блатман подвел итоги ЕГЭ в Саратовской области

В Саратовской области в 2026 году выпустились более 34 тысяч школьников.
По данным главы министерства образования региона Александра Блатмана, последний звонок прозвенел для более чем 30 тысяч учеников 9-х и 11-х классов.
Количество выпускников:
- 9,5 тысячи одиннадцатиклассников.
- Более 25 тысяч девятиклассников.
Эти цифры свидетельствуют о том, что образовательная система области продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям.
Блатман отметил, что в этом году регион стал одним из пилотных по использованию российских технологий при проведении экзаменов, что является важным шагом к цифровизации образовательного процесса.
Для проведения экзаменов были организованы пункты приема в 62 образовательных учреждениях для 11-х классов и в 119 — для 9-х классов. Это позволило обеспечить комфортные условия для сдачи экзаменов и минимизировать возможные нарушения. Все экзамены прошли в штатном режиме, без глобальных инцидентов, что говорит о высоком уровне подготовки организаторов и учащихся.
Саратовская область демонстрирует положительные результаты в сфере образования, что открывает новые возможности для будущих студентов и специалистов, — уверен министр образования.
Ольга Сергеева