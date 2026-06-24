Министр образования Блатман подвел итоги ЕГЭ в Саратовской области

В Саратовской области в 2026 году выпустились более 34 тысяч школьников.

По данным главы министерства образования региона Александра Блатмана, последний звонок прозвенел для более чем 30 тысяч учеников 9-х и 11-х классов.

Количество выпускников:

9,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Более 25 тысяч девятиклассников.

Эти цифры свидетельствуют о том, что образовательная система области продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям.

Блатман отметил, что в этом году регион стал одним из пилотных по использованию российских технологий при проведении экзаменов, что является важным шагом к цифровизации образовательного процесса.

Для проведения экзаменов были организованы пункты приема в 62 образовательных учреждениях для 11-х классов и в 119 — для 9-х классов. Это позволило обеспечить комфортные условия для сдачи экзаменов и минимизировать возможные нарушения. Все экзамены прошли в штатном режиме, без глобальных инцидентов, что говорит о высоком уровне подготовки организаторов и учащихся.

Саратовская область демонстрирует положительные результаты в сфере образования, что открывает новые возможности для будущих студентов и специалистов, — уверен министр образования.

Ольга Сергеева