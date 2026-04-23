Министр образования встретился с финалистами конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Министр образования области Александр Блатман встретился с конкурсантами региональных этапов всероссийских конкурсов педагогов.

Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый участник мог поделиться своим опытом, впечатлениями и взглядами на современное образование. Об этом сообщает министерство образования.

В центре внимания оказались самые актуальные вопросы развития системы образования: перспективы развития школ и детских садов; профессиональные вызовы и сложности, с которыми сталкиваются педагоги и будущее профессии учителя и воспитателя в условиях современных требований.

Участники встречи — победители профессиональных состязаний «Учитель года России» и «Воспитатель года России» — не только обсуждали рабочие вопросы, но и делились личными историями, рассказывали о своих конкурсных испытаниях, трудностях и радостях профессии. Многие отметили, что такие встречи дают мощный стимул для профессионального роста и позволяют почувствовать поддержку коллег и руководства.

Министр выразил слова поддержки всем участникам, отметив, что именно такие профессионалы формируют будущее российского образования:

— Участие в таких конкурсах — это уже победа. У вас есть возможность посмотреть на свою повседневную работу по-другому, развиваться и вдохновлять своим примером учеников.

Подготовила Ольга Сергеева