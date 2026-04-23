В Вавиловском университете открылась XI Международная студенческая олимпиада «Надежда энергетики»

22 апреля 2026 года в Вавиловском университете состоялось торжественное открытие XI Международной студенческой олимпиады «Надежда энергетики» среди высших учебных заведений по электротехническим профилям подготовки. Мероприятие проходит при поддержке ПАО «Россети Волга». Олимпиада проходит среди высших учебных заведений по электротехническим профилям подготовки.

В торжественном открытии в аудитории имени А.Г. Рыбалко приняли участие ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев и заместитель главного инженера по производственной деятельности ПАО «Россети Волга» — филиала «Саратовские РС» Антон Туралиев.

Олимпиада направлена на популяризацию профессии «Энергетик», развития взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом при подготовке студентов по электротехническим профилям, выявления и развития творческих способностей, дальнейшего интеллектуального развития и формирования профессиональных навыков студентов.

В олимпиаде принимают участие 8 команд из российских вузов и вузов ближнего зарубежья: команды Вавиловского университета, Дальневосточного ГАУ, Самарского ГАУ, Чувашского ГАУ, Удмурдского ГАУ, Санкт-Петербургского ГАУ, СГТУ имени Гагарина Ю.А. и Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета.



В программу олимпиады входили теоретические задания: