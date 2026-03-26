Режиссёр из Новоузенска Абулкатинов получил президентскую премию от Путина в 5 млн рублей

Уроженец Саратовской области получил президентскую премию за выдающийся вклад в культуру.

Главный режиссер Красноярского ТЮЗа Мурат Абулкатинов, начинавший свой творческий путь в саратовских театрах кукол «Теремок» и «Версия», удостоен высокой государственной награды.

25 марта Владимир Путин вручил ему премию для молодых деятелей культуры.

На церемонии награждения президент особо отметил умение режиссера тонко соединять в своем творчестве традиции и новаторство, а также его внимание к начинающим коллегам, которым он помогает находить собственный путь в профессии.

Отметим, спектакль «Гроза» в постановке Мурата Абулкатинова входит в репертуар и Саратовского ТЮЗа.

