Режиссёр из Новоузенска Абулкатинов получил президентскую премию от Путина в 5 млн рублей

Уроженец Саратовской области получил президентскую премию за выдающийся вклад в культуру.
Главный режиссер Красноярского ТЮЗа Мурат Абулкатинов, начинавший свой творческий путь в саратовских театрах кукол «Теремок» и «Версия», удостоен высокой государственной награды.
25 марта Владимир Путин вручил ему премию для молодых деятелей культуры.
На церемонии награждения президент особо отметил умение режиссера тонко соединять в своем творчестве традиции и новаторство, а также его внимание к начинающим коллегам, которым он помогает находить собственный путь в профессии.
Отметим, спектакль «Гроза» в постановке Мурата Абулкатинова входит в репертуар и Саратовского ТЮЗа.
