Министр соцзащиты Денис Давыдов поделился с саратовцами секретом активного долголетия

В Саратовской области подвели промежуточные итоги работы по увеличению продолжительности жизни.

Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов 17 февраля рассказал, как регион помогает пожилым людям оставаться активными.

Ключевой инструмент — программа «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Семья». Она включает спорт, культуру, образование и оздоровление. Особой популярностью пользуется проект социального туризма «ДОЛГОлетние встречи»: в 2025 году он стал межрегиональным и собрал около 500 участников.

Для жителей отдаленных сел работают «мобильные» бригады — более 17 тысяч пенсионеров смогли пройти диспансеризацию. В 2026 году в Саратове появится ресурсный центр «Активное долголетие».

Давыдов подчеркнул: никакого волшебства в долголетии нет — только дисциплина, забота о себе и умение радоваться жизни.

Ольга Сергеева