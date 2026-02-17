В Саратове засудили бизнес-леди за использование чужих фото с сайта арендованного ею суши-бара

Предпринимательница из Саратова лишилась Geely Tugella из-за чужих фото.

В Саратове владелец суши-бара отсудил 890 тысяч рублей у арендаторши, которая незаконно использовала его фотографии. Конфликт возник после того, как женщина арендовала заведение и сайт, но превысила полномочия: разместила 89 авторских снимков в меню своего ресторана, на сайте и в сервисах доставки.

В суде истец доказал, что фото созданы по его заказу, а передача прав на сайт не дает права на использование контента.

Добровольно платить должница не спешила. Тогда приставы арестовали ее счета и запретили регистрационные действия с автомобилем Geely Tugella. Когда и это не помогло, машину изъяли. Только после этого женщина полностью погасила долг.

Ольга Сергеева