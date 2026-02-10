Министр спорта Олег Дубовенко возглавит родной Балашовский район

Губернатор Роман Бусаргин назначил исполняющим обязанности главы Балашовского района министра спорта Саратовской области Олега Дубовенко.

Решение было объявлено сегодня, 10 февраля.

Напомним, ранее эту должность занимал Михаил Захаров, покинувший пост на прошлой неделе.

В своём обращении глава региона подчеркнул компетентность кандидата: «Олег Александрович — уроженец Балашова, где он много лет трудился в органах местного самоуправления, в частности занимал пост заместителя главы по социальным вопросам. Он глубоко понимает специфику и потребности района, обладает значительным опытом руководящей работы и зарекомендовал себя как эффективный управленец во время работы в областном правительстве».

Ольга Сергеева