В центре Саратова продают работающее семейное кафе за 2,8 млн: озвучена ежемесячная прибыль

В Саратове выставлено на продажу действующее кафе, специализирующееся на итальянской кухне.

Заведение, расположенное на улице Горького, работает на рынке уже семь лет.

Объектом продажи является готовый бизнес, включающий полностью оборудованное помещение площадью 100 квадратных метров с обеденным залом на 34 посадочных места. В стоимость также входит вся мебель, техника, инвентарь и действующая лицензия на розничную продажу алкоголя. Помещение находится в аренде.

По информации продавца, средняя чистая прибыль кафе стабильно составляет от 180 до 200 тысяч рублей в месяц. Цена бизнеса установлена на уровне 2,8 миллиона рублей.

Причиной продажи владелец называет переезд в другой город. Отмечается, что сложившийся коллектив сотрудников готов продолжить работу при новом собственнике, что обеспечит бесперебойную деятельность заведения после смены владельца.

Ольга Сергеева