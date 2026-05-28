Министр Торгашин лично проконтролирует вопрос газоснабжения предприятия Балакова

Министр промышленности Саратовской области взял на контроль вопрос газификации предприятия в Балакове.

Михаил Торгашин провёл личный приём граждан в городе Балаково. Ключевой темой обращения стала необходимость ускорения процесса технологического присоединения коммерческого предприятия к газотранспортной системе.

Местный предприниматель обратился к министру с просьбой о содействии, подчеркнув, что бесперебойное газоснабжение является критически важным условием для стабильной работы и развития его бизнеса. Внимательно изучив ситуацию, Михаил Торгашин принял решение взять данный вопрос под свой личный контроль для оперативного решения задачи по подключению организации к сетям газоснабжения.

