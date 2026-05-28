В Энгельсе завершен ключевой этап ремонта гигантского коллектора

В городе Энгельс Саратовской области был успешно завершён наиболее сложный и ответственный этап аварийно-восстановительных работ на самотечном коллекторе.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, сегодня ночью была полностью завершена прокладка новой трубы диаметром 1400 мм, которая пролегает на значительной глубине — 7 метров. Это позволяет говорить о стабилизации ситуации на данном участке.

Теперь, по словам главы региона, специалистам предстоит обустроить вводные камеры и выполнить переключение потока к существующей системе водоотведения. Параллельно с этим будет продолжена работа по осушке подвалов многоквартирных домов, начатая ранее. Важно отметить, что полное завершение этих работ возможно только после запуска новой ветки коллектора. Муниципальные власти совместно с управляющими компаниями уже получили задачу отработать каждый адрес, встретиться с жителями и сообщить им точные сроки.

Кроме того, уже запланирован следующий этап: после завершения текущих аварийных работ начнётся капитальный ремонт коллектора на другом участке, вплоть до улицы Ломоносова. Эти работы будут вестись в рамках дополнительного финансирования из областного бюджета, — отметил Бусаргин.

