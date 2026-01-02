В охотхозяйство «Малиновское» под Саратовом привезли из-под Тулы 45 пятнистых оленей

Популяция пятнистых оленей в Саратовской области пополнилась.

В охотхозяйство «Малиновское» в Аркадакском районе из Тульской области доставлены 45 животных.

Как сообщил генеральный директор компании-инвестора Владимир Писарев, перевозка состоялась вечером 20 декабря. Олени перенесли дорогу без применения успокоительных препаратов. Для их комфорта на новом месте обустроены кормушки, завезены корма, установлены солонцы и созданы три искусственных водоёма.

В стаде — 20 самок до года, 8 полуторагодовалых и 8 четырёхлетних самок, а также 5 молодых и 4 взрослых самца. В планах — засеять поле зерновыми для выпаса животных.

Ольга Сергеева