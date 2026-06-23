Саратовские рыбаки вылавливают на Волге толстолобиков-гигантов до 10 кг в июне

Саратовские рыбаки продолжают радоваться богатым уловам на Волге.

На реке в июне всё чаще попадаются крупные толстолобики. Один из впечатляющих экземпляров весом 10 килограммов был пойман местным жителем по имени Руслан, который поделился фотографией своего трофея в социальной сети «ВКонтакте». Это вызвало бурное обсуждение и белую зависть у его соратников по увлечению.

Другие любители спиннинга также не отстают, регулярно демонстрируя в сети не менее внушительную добычу. В то же время на мелких реках и прудах региона ситуация складывается иначе — там сейчас царят караси и линьки.

Сами рыбаки отмечают, что нынешнее лето максимально благоволит рыбной ловле, даря как крупную, так и мелкую добычу.

Ольга Сергеева