Роман Бусаргин: Сегодня День заповедников и национальных парков России

Ровно 108 лет назад был создан первый в стране охраняемый природный объект государственного масштаба.

В Саратовской области памятник природы появился в 1981 году. Первой и самой большой охранной зоной стал заказник в Федоровском районе. Природный парк «Семеновский» был образован для сохранения дрофы и занимал свыше 44 тысяч гектаров. Сейчас территория носит название заказник «Саратовский» и передана под охрану Хвалынского национального парка.

С того момента в регионе создано 99 таких зон общей площадью 186 тысяч гектаров. Из них 3 – федерального значения, 92 – регионального и 4 – местного. Их площадь постоянно растет: только за последние пять лет она увеличилась более чем на 40 тысяч гектаров. Создано 9 новых особо охраняемых природных территорий, среди которых зоологический заказник «Центральный», «Сарминская тюльпанная степь» в Ершовском районе и «Урочище «Тинь-Зинь» в Энгельсе. Под контролем находятся краснокнижные животные и растения также Советского, Турковского, Марксовского, Балашовского и других районов.

Работа по созданию памятников природы имеет особое значение для экологического благополучия региона. Важно сохранять уникальный ландшафт, редкие виды зверей, птиц и растений, а также поддерживать естественный баланс экосистем. Продолжим планомерное расширение охраняемых территорий.