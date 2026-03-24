Минобороны продало на утиль лом с драгметаллами в Энгельсе за 89 млн рублей

Саратовский лом с драгметаллами продали в два раза дороже начальной цены.

Минобороны подвело итоги аукциона по реализации лома драгоценных металлов, принадлежащего воинским частям военно-космических сил в Энгельсе. Лот, выставленный на электронные площадки в феврале, ушел за 88,8 млн рублей — вдвое выше стартовой цены в 45,5 млн. Победителем торгов стало казанское ООО «Экоутилизация». Об этом сообщает «Коммерсант Средняя Волга».

В состав лота вошли 34,4 тонны отходов, содержащих драгметаллы: радиоаппаратура, стойки управления, очищенные контактные пары от реле. Расчетное содержание ценных компонентов — 8,4 кг золота, 120 кг серебра и 948 г платины. Покупатель обязан направить сырье на аффинаж для извлечения драгметаллов.

«Экоутилизация» входит в группу «Акрон» предпринимателя Павла Морозова (владельца футбольного клуба из Тольятти). Холдинг объединяет 48 предприятий в 64 регионах, специализируясь на переработке электронных отходов и металлургии. В 2024 году выручка компании выросла почти втрое, до 1,4 млрд рублей.

Ранее, в 2024 году, аналогичные торги ведомство уже проводило. Тогда «Экоутилизация» не была допущена к участию, а победителем с предложением 43,97 млн рублей стало ООО «Акрон Скрап Самара».

