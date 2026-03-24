В Саратовской области прощаются с погибшими на фронтах СВО бойцами

В регионе простились еще с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО.

В ходе специальной военной операции погибли Тимур Кийсма из Аркадакского района, Алексей Шевченко из Балаковского и Дмитрий Уланов из Энгельсского района. Информацию подтвердили в местных администрациях.

Алексею Шевченко было 38 лет. Он родился 24 октября 1987 года в Балаково и погиб 9 марта 2026 года. Прощание с бойцом состоится 24 марта. Биографии Тимура Кийсмы и Дмитрия Уланова в официальных сообщениях не раскрываются.

Ранее сообщалось о гибели еще трех жителей региона — Сергея Шевченко, Александра Терехина и Антона Кузнецова.

Ольга Сергеева