Минобороны РФ: над Саратовской областью ПВО сбили 42 беспилотника

В ночь на 7 декабря в небе над Саратовской областью средствами противовоздушной обороны были уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Всего за прошедшие сутки, по данным ведомства, на территории страны было перехвачено и сбито 77 украинских дронов самолётного типа. Помимо Саратовской области, беспилотники уничтожались в воздушном пространстве над Ростовской (12 единиц), Волгоградской (9), Белгородской (2), Астраханской (1) областями, в Крыму (10) и Чечне (1).

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил о введении режима угрозы БПЛА в регионе. Жители получали SMS-оповещения, а в небе над Саратовом и Энгельсом были слышны звуки работы систем ПВО. В связи с ситуацией временно ограничивалось авиасообщение в аэропорту «Гагарин».

Предыдущая аналогичная угроза фиксировалась в пятницу, 5 декабря. Тогда над областью, по заявлению Минобороны, было сбито восемь беспилотников.

Ольга Сергеева