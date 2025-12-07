Саратовца осудят за крупное мошенничество с возвратом НДС

В Саратове уголовное дело о покушении на мошенничество направлено в суд.

Обвиняемым является 36-летний руководитель коммерческой организации, который, по версии следствия, пытался незаконно получить возмещение налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, в январе 2024 года мужчина представил в налоговую инспекцию фиктивные документы. В них он указал ложные сведения о приобретении и использовании автомобиля и запчастей в предпринимательской деятельности, чтобы претендовать на возврат НДС на сумму более 539 тысяч рублей. Его попытка была пресечена — налоговая служба отказала в возмещении всей заявленной суммы.

По материалам, собранным управлением экономической безопасности ГУ МВД, было возбуждено уголовное дело, которое теперь передано в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Ольга Сергеева